POL-PPTR: Vermisstensuche

Trier (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 11. Juni, auf Mittwoch, den 12. Juni, 2 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Schulgebäudes im Montessoriweg auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten anschließend einen kleinen Tresor mit Bargeld in Höhe von einer niedrigen dreistelligen Summe. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet ...

