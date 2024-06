POL-PPTR: Einbruch in Schulgebäude

Palzem (ots) - Am 8. Juni, zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Brückenstraße in Palzem ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür und durchwühlten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde hierbei Herrenschmuck in Höhe von mittlerer vierstelliger Summe. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. ...

