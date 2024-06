FW-HH: Bombenfund im Hamburger Hafen

Hamburg (ots) - Heimfeld, 2. Hafenstraße, Feuer mit drei Löschzügen, 23.05.2024, 04.15 Uhr. Am frühen Donnerstagmorgen ging in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Notruf eines Mitarbeiters der ansässigen Firma ein und meldete eine starke Rauchentwicklung auf dem Betriebsgelände. Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Rettungsleitstelle sofort eine große Anzahl an Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Hamburg. Beim Eintreffen der ...

