Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Vossum - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Montag (26. Februar 2024) gegen 18:30 Uhr wurde eine 52-jährige Frau aus Straelen bei einem Verkehrsunfall in Straelen-Vossum verletzt. Sie hatte beim Versuch, mit ihrem roten Pkw der Marke Hyundai von der Xantener Straße nach links auf die Arcener Straße abzubiegen, den entgegenkommenden Pkw einer 32-jährigen Frau, ebenfalls aus Straelen, übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Hyundai mit dem anderen Pkw, einem roten Mitsubishi. Die Fahrerin des Hyundai wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Sie konnte dieses nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Unfall nach Zeugen und Ersthelfern. Hinweise bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250. (sp)

