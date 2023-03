Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter schlägt Scheibe von Elektromarkt ein, Zeugin sieht tatverdächtigen älteren Mann

Korbach (ots)

Ein Unbekannter schlug am Donnerstag die Scheibe eines Elektromarktes in der Arolser Straße in Korbach ein. Als er von einer aufmerksamen Zeugin angesprochen wurde, flüchtete der ältere Mann. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Zeugin fuhr mit ihrem Auto gegen 19.00 Uhr durch die Arolser Straße. Vor einem Elektromarkt konnte sie einen Mann beobachten, der mit einem Hammer gegen die Schaufensterscheibe schlug. Als sie den Mann ansprach entfernte sich dieser ohne etwas zu sagen in Richtung der Straße "Marker Breite". Die Zeugin informiert sofort die Polizei Korbach, die den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Tatverdächtige zwei Löcher in die Scheibe geschlagen hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der Auslage nichts entwendet. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 2.000 Euro.

Der tatverdächtige Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 75 bis 80 Jahre alt,

etwa 160 bis 170 cm groß, schlanke Statur graue Haare.

Er war bekleidet mit einer beige-braunen Hose und Weste. Er wirkte, eventuell auch altersbedingt, leicht gehbehindert und trug trotz der kalten Witterung keine Jacke.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

