Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Inverkehrbringen von Falschgeld

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Goch (ots)

Der unbekannte Tatverdächtige beabsichtigte seinen Einkauf, bei der Shell-Tankstelle in Goch, in Höhe von 12,00 Euro mit einem 20,00 Euro Geldschein zu bezahlen. Die Kassiererin bemerkte, dass es sich nicht um eine echte Banknote handelte und überprüfte den Geldschein mittels Geldscheinprüfgerät. Auf Nachfrage gab der Tatverdächtige an, dass der Schein nass geworden sei. Er verließ den Verkaufsraum, um im Pkw einen anderen Geldschein zu holen. Allerdings entfernte er sich dann als Beifahrer mit dem wartenden Pkw, ohne nochmals den Verkaufsraum zu betreten. Der Pkw wurde so geparkt, dass die Kennzeichen von der Videoüberwachung nicht erfasst wurden.

Die Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/128436

Hinweise zur Identität des Mannes werden von der Polizei Kalkar unter Telefon 02824 880 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell