Kevelaer (ots) - Am Dienstag (27. Februar 2024) gegen 02:10 Uhr brachen vier maskierte Täter in eine Tankstelle an der Lindenstraße in unmittelbarer Nähe zur B9 ein. Die Täter fuhren auf das Tankstellengelände und öffneten unter massiver Gewaltanwendung, mittels Hydraulik-Spreizer, die Schiebetür zum Verkaufsraum. Im Kassenbereich versuchten die Einbrecher einen ...

