Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Dannstadt-Schauernheim/Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Mittag, zwischen 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus im Kropsburgring in Dannstadt-Schauernheim einzubrechen. Ebenfalls am 30.01.2024 haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Ruthenstraße in Böhl-Iggelheim einzubrechen. Auch dieser Versuch blieb erfolglos. Durch die Einbruchsversuche entstand an beiden Objekten ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen bitte telefonisch unter der 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell