Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Altrip (ots)

Am gestrigen Vormittag, gegen 10:30 Uhr, wurde ein 55-jähriger PKW-Fahrer im Bereich der K12 einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die an den hinteren Seitenscheiben, sowie der Heckscheibe angebrachte Tönungsfolie nicht den Vorschriften entsprach. Der PKW muss im Nachgang bei einer Prüfstelle vorgeführt werden. Die Zulassungsstelle wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei weiteren Kontrollen am Vormittag wurden 3 Gurtverstöße und 1 Verstoß aufgrund des Nichttragens eines Helms eines Rollerfahrers eingeleitet.

