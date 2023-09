Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum: Radfahrer (12) leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. September, gegen 7.45 Uhr in Bochum wurde ein zwölfjähriger Radfahrer leicht verletzt.

Der Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "In der Schornau". In Höhe der Hausnummer 23 wollte eine entgegenkommende Autofahrerin (47) links in die Einfahrt eines Parkhauses abbiegen. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Zwölfjährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell