Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht: Stromkasten durch unbekannten Verkehrsteilnehmenden beschädigt

Rees-Haldern (ots)

Am Montag (26. Februar) wurde der Kreispolizeibehörde Kleve bekannt, dass es an der Straße "Sonsfeld" in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war. Ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters stellte gegen 07:30 Uhr einen beschädigten Stromkasten fest und informierte die Polizei. Der Zeitraum in welchem der Stromkasten beschädigt wurde, kann nach aktuellem Stand, nicht weiter eingeschränkt werden. Durch die Kollision eines unbekannten Verkehrsteilnehmenden mit dem Stromkasten, welcher sich auf einem Baustellengelände an einem Bahnübergang befand, wurde nicht nur das Gehäuse, sondern auch mehrere Kabel und Anschlüsse im Stromkasten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell