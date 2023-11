POL-EU: Dieb konnte von Anwohner festgehalten werden

Hellenthal-Reifferscheid (ots) - In der Nacht zum vergangenen Freitag (10. November) wurden in den Straßen Im Tal, Kupferhardtweg und in der Blumenthaler Straße an insgesamt vier Pkw die Scheiben eingeschlagen. Es wurden unter anderem ein Navigationsgerät und Zigaretten entwendet. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 ...

