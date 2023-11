POL-EU: Einbrüche in vier Pkw

Euskirchen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (11. November) bis Sonntag (12. November), in der Zeit von 22 bis 8.30 Uhr, in eine Spielhalle in der Vuvenstraße ein. Sie öffneten mehrere Spielautomaten und eine Kasse. Insgesamt wurde Bargeld im unteren vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

