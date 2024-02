Rees-Haldern (ots) - Am Montag (26. Februar) wurde der Kreispolizeibehörde Kleve bekannt, dass es an der Straße "Sonsfeld" in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war. Ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters stellte gegen 07:30 Uhr einen beschädigten Stromkasten fest und informierte die Polizei. Der Zeitraum in welchem der Stromkasten beschädigt ...

mehr