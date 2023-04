Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in Kiel Schilksee

Kiel (ots)

Heute gegen 12:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Mitte in Kiel eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Langenfelde in Kiel-Schilksee gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Rettungs- und Feuerwache Nord, der Hauptfeuerwache und der Freiwilligen Feuerwehr Schilksee alarmiert. Vor Ort bestätigte sich ein Feuer in Kellerraum. Hier brannten eingelagerte elektrische Gerätschaften. Eine starke Rauchentwicklung und der stark verwinkelte Keller erschwerten die Löscharbeiten. Dennoch konnte das Feuer zügig durch einen Trupp unter Atemschutz mithilfe einer Wärmebildkamera gefunden und schließlich gelöscht werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass zwei Bewohner des Hauses Rauchgase eingeatmet hatten, sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Entrauchung des gesamten Kellerbereiches mit elektrischen Lüftern nahm von den eingesetzten Kräften noch einige Zeit in Anspruch. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell