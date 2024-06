POL-NMS: 240604-1-pdnms Wie Müll entsorgt

Polizeidirektion Neumünster

Am Vormittag des 03.06.2024 wurde die Polizei in Einfeld durch aufmerksame Bürger auf einen Fall von illegaler Müllentsorgung hingewiesen. Was die Kollegen vor Ort vorfanden, machte Sie sprachlos.

Zunächst entdeckten die Kollegen ein paar Möbelstücke am Wegesrand vom Schönbeker Weg, doch ein Stück weiter fanden die Kollegen ca. 30 tote Koi mit einem Gewicht von bis zu 3 kg. Diese waren ebenfalls achtlos am Wegesrand entsorgt worden.

Wer und warum die teuren Fische dort abgelegt hat ist bisher nicht bekannt.

Hinweise in dem Ermittlungsverfahren nimmt die Polizei in Einfeld unter der Rufnummer 04321-9452400 oder per E-Mail über nms-nord.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

