Polizei Mettmann

POL-ME: Leerstehendes Wohnhaus brennt aus - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2310046

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 11. Oktober 2023, wurde ein leerstehendes Einfamilienhaus in Monheim am Rhein durch einen Brand nahezu vollständig zerstört. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat Ermittlungen eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 20:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei über einen Wohnhausbrand in der Straße "Heide" informiert. Bei ihrem Eintreffen hatte die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein bereits intensive Löschmaßnahmen an dem leerstehenden Einfamilienhaus eingeleitet - dennoch brannte dieses zum Großteil aus. Die Polizei geht nach aktuellen Erkenntnissen nicht davon aus, dass bei dem Brand jemand verletzt wurde. Der entstandene Gesamtschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Höhe geschätzt.

Zum Tatzeitpunkt wurden fünf bis sieben Jugendliche beobachtet, die von dem Einfamilienhaus wegliefen. Zu ihnen liegt leider keine weitere Beschreibung vor. Ob es sich bei den Jugendlichen möglicherweise um die Brandstifter handelt, ist derzeit noch nicht geklärt.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des leerstehenden Wohnhauses gemacht oder kennt unter Umständen die Jugendlichen, die am Brandort gesehen wurden?

Hinweise erbittet die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594 6350.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell