POL-NMS: 240531-3-pdnms: Neumünster: Senior wurde bestohlen

Hohenwestedt (ots) - Bereits am Donnerstag, 16.05. kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Hohenwestedt. Die Ermittler der Kripo suchen Zeugen des Vorfalls. Gegen 22 Uhr befand sich ein 21-jähriger Angestellter im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Rendsburger Straße. Ein noch unbekannter Mann betrat die Räume und forderte unter Vorhalt eines Messers das Geld aus der Kasse. Der Angestellte händigte dem ...

mehr