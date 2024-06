Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Büdelsdorf: Nachts im Freibad

Büdelsdorf (ots)

In der Nacht vom 31.05.2024 auf 01.06.2024 verschafften sich unbekannten Täter Zutritt zum Freibad in Büdelsdorf.

Der oder die Täter verschafften sich unerlaubten Zutritt zum Freibad. Hier wurden dann diverse Räumlichkeiten aufgebrochen. Der oder die Täter erbeuteten zweie Tresore. Das Stehlgut und der Sachschaden belaufen sich auf eine Schadenssumme im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls nimmt die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 - 2080 oder per E-Mail über rendsburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

