POL-ST: Nordwalde, Brand eines Carports

Greven (ots) - In Greven haben an zwei unterschiedlichen Stellen Mülltonnen gebrannt. An der Straße Het Nieland bemerkte ein Anwohner am Sonntagmorgen (02.06.24) gegen 09.25 Uhr Brandgeruch. Als er nachsah, stellte er fest, dass an der Hausnummer 40 b im rückwärtigen Bereich drei Mülltonnen brannten. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am ...

