Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand von Mülltonnen, zwei Brände gelöscht

Greven (ots)

In Greven haben an zwei unterschiedlichen Stellen Mülltonnen gebrannt. An der Straße Het Nieland bemerkte ein Anwohner am Sonntagmorgen (02.06.24) gegen 09.25 Uhr Brandgeruch. Als er nachsah, stellte er fest, dass an der Hausnummer 40 b im rückwärtigen Bereich drei Mülltonnen brannten. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Montagmorgen (03.06.24) brannte gegen 02.40 Uhr an der Straße Am Hallenbad eine Haushaltsmülltonne. Die Tonne stand im Bereich des Beachvolleyballplatzes an der Emspromenade. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen. In beiden Fällen ist die Brandursache unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich auf der Wache in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

