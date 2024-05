Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl aus Pkw, E-Scooter entwendet

Greven (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (29.05.) einen E-Scooter aus einem Auto gestohlen. Der rote Peugeot 206 wurde am Mittwoch gegen 10.15 Uhr auf dem Schotterparkplatz am Hallenbad abgestellt. Als die Fahrerin gegen 14.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Aus dem Wageninneren entwendeten die Unbekannten den E-Scooter. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 650 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

