Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 72-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Lengerich (ots)

Ein 72-jähriger Mopedfahrer ist am Dienstag (28.05.24) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann aus Lengerich fuhr gegen 14.20 Uhr auf der Ladberger Straße in Fahrtrichtung Südring. Rund 200 Meter hinter dem Kreisverkehr Ladberger Straße/Bodelschwinghstraße stand ein Müllwagen am rechten Fahrbahnrand, ebenfalls in Richtung Südring. Der 72-Jährige kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit dem linken Heck des Müllwagens, fuhr noch ein Stück weiter und kam dann zu Fall. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 2200 Euro.

