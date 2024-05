POL-ST: Hörstel, Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Steinfurt (ots) - In Steinfurt-Borghorst haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (28.05.24) mehrere Firmenwagen aufgebrochen. Am Pommernweg beschädigten Autoaufbrecher die Schiebetür eines Firmenbullis. So gelangten sie in den Van von Renault und stahlen diverse Werkzeuge. Zur Höhe des Schadens liegen keine Angaben vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20.00 Uhr am Montagabend und 06.00 Uhr am Dienstagmorgen. An der ...

