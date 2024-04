POL-PDPS: Kein Führerschein dafür aber Alkohol

Zweibrücken (ots) - Am Samstag, dem 13.04.2024, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer mit, dass eine männliche Person an der K1 bei Wattweiler, in Höhe der Guldenschlucht, stehe und nach Hilfe fragen würde. Die Örtlichkeit wurde durch eine Funkstreife aufgesucht und der 39jährige Mann angetroffen. Es wurde festgestellt, dass sich dieser mit seinem Fahrzeug in einem unbefestigten Hang festgefahren hatte. Bei dem Mann wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein ...

mehr