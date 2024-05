Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Firmenwagen aufgebrochen

Steinfurt (ots)

In Steinfurt-Borghorst haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (28.05.24) mehrere Firmenwagen aufgebrochen.

Am Pommernweg beschädigten Autoaufbrecher die Schiebetür eines Firmenbullis. So gelangten sie in den Van von Renault und stahlen diverse Werkzeuge. Zur Höhe des Schadens liegen keine Angaben vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20.00 Uhr am Montagabend und 06.00 Uhr am Dienstagmorgen.

An der Südstraße, nahe der Fürstenstraße, verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmenbulli und entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 18.15 Uhr und Dienstag, 06.30 Uhr. Der Wert des Diebesguts, das aus dem Mercedes Sprinter gestohlen wurde, liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

An der Straße Haferkamp, nahe der Laerstraße, wurde zwischen 17.00 Uhr am Montag und 06.15 Uhr am Dienstag die Heckscheibe eines VW Transporters eingeschlagen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Autoaufbrüchen aufgenommen. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

