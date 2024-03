POL-HH: 240326-3. Tataufklärung und Vollstreckung eines Haftbefehls nach Überfällen in Hamburg-Horn, -Billstedt und -Hamm

Hamburg (ots) - Tatzeit: 22.03.2024, 23:07 Uhr; Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Industriestraße Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht, am Freitagabend bei Streitigkeiten einen Mann geschlagen und so schwer verletzt zu haben, dass dieser in der Nacht verstarb. Der Tatverdächtige wurde vor Ort vorläufig ...

mehr