Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nötigung im Straßenverkehr/ Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg (ots)

Eine 28-jährige Frau aus Übach-Palenberg fuhr am Freitag (4. August), gegen 9.50 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Rimburger Straße in Richtung Comeniusstraße. Am Kreisverkehr Rimburger Straße/Dammstraße fuhr ein unbekannter Mann in einem Pkw mit Dürener Kennzeichen (DN-) hinter ihr aus Richtung Dammstraße/Rathausplatz in den Kreisverkehr ein und weiter hinter ihr her in Richtung Comeniusstraße. Dabei fuhr er nah auf und hupte mehrmals. Kurz darauf überholte er sie und machte an einer Fahrbahnverengung eine Vollbremsung vor ihr. Die junge Frau bremste ebenfalls ab, um nicht auf sein Fahrzeug aufzufahren. Der unbekannte Mann stieg aus seinem Fahrzeug aus und kam auf sie zu, woraufhin sie ebenfalls ihren Pkw verließ. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung während der sich der Unbekannten bedrohlich verhielt und die Frau anschrie. Anschließend stiegen beide wieder in ihre Fahrzeuge und setzten ihre Fahrt fort. An der Maastrichter Straße hielt der Unbekannte mit seinem Pkw an und ließ zwei männliche Personen in sein Fahrzeug einsteigen. Dann fuhr er der jungen Frau entgegen und versperrte ihr mit seinem Fahrzeug den Weg, indem er seinen Pkw quer über die Gegenfahrbahn der Maastrichter Straße stellte, so dass die Frau auf den Parkplatz an der Kirche ausweichen musste. Der bislang unbekannte Fahrer war zirka 45 bis 50 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte hellbraune Haare und einen Dreitagebart. Er war von normaler Statur, wirkte deutsch und trug eine graue Kappe, einen dunklen Pullover sowie eine löchrige Jeans oder Arbeitshose. Wer hat die beschriebenen Vorfälle im Straßenverkehr beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell