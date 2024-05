Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Betrug mit angeblichem Gewinn

Tecklenburg (ots)

Ein angebliches Gewinnversprechen hat einer 81-jährigen Tecklenburgerin den Verlust eines fünfstelligen Euro-Betrags eingebracht. Die Frau wurde von einem Telefonbetrüger ausgetrickst.

Die Seniorin bekam zum ersten Mal im April 2024 den Anruf eines Unbekannten. Der Mann stellte der Frau am Telefon einen Gewinn in sechsstelliger Höhe in Aussicht. Dafür müsse sie allerdings im Vorfeld Geld bezahlen. Dazu wurde sie bis Mitte Mai insgesamt dreimal aufgefordert. Das Geld wurde jedes Mal auf ein Konto in Thailand überwiesen.

Eine danach getätigte weitere Zahlung stoppte die Bank. So wurde die Frau auf den Betrug aufmerksam. Insgesamt entstand der Tecklenburgerin ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich vor Telefonbetrügern. Wenn Sie von unbekannten Personen angerufen werden, die Ihnen unglaubwürdige Geschichten erzählen, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Auskünfte über ihr Vermögen oder ihre Wertgegenstände. Zahlen Sie niemals Geld an Unbekannte oder übergeben sie den Menschen Wertgegenstände. Wenden Sie sich an Personen, denen Sie vertrauen und erstatten Sie Anzeige.

