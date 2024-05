Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Scheiben an Fahrzeugen eingeschlagen

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter haben in Westerkappeln an insgesamt acht Fahrzeugen die Scheiben beschädigt. Aus einem Fahrzeug wurde anschließend ein Koffer mit Kosmetik entwendet, der im Nahbereich jedoch wieder aufgefunden wurde. An allen weiteren Tatorten machten die Unbekannten nach aktuellem Stand keine Beute.

Zeit: Dienstag (28.05.), 09.00 Uhr bis Mittwoch (29.05.), 09.30 Uhr

An einem an der Friedensstraße 11 abgestellten Renault Twingo wurde die Heckscheibe eingeschlagen.

Zeit: Freitag (31.05.), 02.30 Uhr

Ein Zeuge hörte 02.30 Uhr die Alarmanlage eines Doge RAM, das an der Straße Bullerteich, in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt war. Als er nachsah, stellte er fest, dass das Fenster der Beifahrerseite zersplittert war.

Zeit: Donnerstag (30.05.), 23.00 Uhr bis Freitag (31.05.), 02.30 Uhr

Ebenfalls an der Straße Bullerteich, in Höhe der Hausnummer 10 wurde an einem schwarzen Toyota Yaris die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen.

Zeit: Donnerstag (30.05.), 18.15 Uhr bis Freitag (31.05.), 06.10 Uhr

An der Straße Bullerteich, Hausnummer 5 gingen Unbekannte einen Opel Vectra an, in dem sie eine Seitenscheibe einschlugen.

Zeit: Donnerstag (30.05.), 22.00 Uhr bis Freitag (31.05.), 08.00 Uhr

Die Seitenscheibe eines Mercedes Benz C 220 wurde von Unbekannten beschädigt. Das Fahrzeug war ebenfalls an der Straße Bullerteich, in Höhe der Hausnummer 5 geparkt.

Zeit: Donnerstag (30.05.), 22.00 Uhr bis Freitag (31.05.), 08.00 Uhr

An der Gartenstraße schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines VW Golf ein, der in Höhe der Hausnummer 16 geparkt war.

Zeit: Donnerstag (30.05.), 20.00 Uhr bis Freitag (31.05.), 09.20 Uhr

An der Gartenstraße, in Höhe der Hausnummer 18 wurde an einem Mercedes Benz CLA 220 eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Zeit: Donnerstag (30.05.), 22.30 Uhr bis Freitag (31.05.), 08.30 Uhr

Aus einem Dacia Duster entwendeten unbekannte Täter einen Koffer mit Kosmetik. Vorher schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Das Fahrzeug parkte an der Neustädter Straße, in Höhe der Hausnummer 3. Der Koffer wurde kurze Zeit später im Nahbereich wieder aufgefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

