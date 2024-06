Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag (01.06.24), 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Aldruper Straße, zwischen Schöneflieth und Grevener Straße, eingebrochen. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in das Haus. Dort öffneten sie nach ersten Ermittlungen diverse Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

