Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Rheiner Straße, Ecke Heideweg, eingestiegen. Die Täter gelangten in der Zeit zwischen Donnerstag (30.05.24), 10.00 Uhr und Sonntag (02.06.24), 11.00 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise in das Haus. Dort durchwühlten sie diverse Zimmer. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

