LPI-J: Polizeieinsatz in Jena zu einer Bedrohungslage

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Zu einem Streit zwischen zwei Nachbarinnen kam es am Sonntag in einem Wohnhaus am Markt. Gegenstand der Auseinandersetzung waren geliehene Sachen, die nicht an die Eigentümerin zurückgegeben wurden. Der Streit eskalierte derart, dass eine der Frauen handgreiflich wurde und die andere leicht verletzte. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

mehr