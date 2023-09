Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kraftrad

Saarburg (ots)

Am Sonntag, den 10.09.2023 gegen 09:50 Uhr kommt es in Saarburg in der Straße "In den Urlaub" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad. Ein dunkelgrauer VW Golf befährt die kurvenreiche Strecke von Saarburg aus in Richtung Warsberg. Der Kraftradfahrer befährt die Strecke in entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe einer engen Rechtskurve kollidiert der PKW gegen das bergab fahrende Kraftrad, sodass der Fahrzeugführer hierbei stürzt und leichte sturzbedingte Verletzungen erleidet.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

