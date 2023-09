Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung im Straßenverkehr

Reinsfeld L 151 (ots)

Am Montag, den 11.09.2023, 15.30 Uhr, kam es auf der L 151 Höhe Gemarkung Reinsfeld, dortiger 70er Zonen Bereich in Fahrtrichtung Hermeskeil, kurz vor der Abfahrt in Richtung Kell am See, zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Personenkraftwagen, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit, eingeschaltetem Abblendlicht und durch Betätigen der Lichthupe, ganz dicht auf einen silbernen VW Golf, amtl. Kennzeichen TR-PS 717, auf. Im weitern Verlauf kam es zu einem riskanten Überholmanöver. Der silberne Golf musste stark abgebremst werden um dem Überhohler das Einscheren zu ermöglichen und so einen Zusammenstoß zu verhindern. Unbeirrt fuhr der weiße Pkw weiter bis in Höhe der Abfahrt zur Ortslage Abtei. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell