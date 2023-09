Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw in Trier-Pfalzel

Trier (ots)

In der Zeit von Freitag, 08.09.2023 20:00 Uhr, bis Montag, 11.09.2023 15:00 Uhr, ritzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand, ein verfassungsfeindliches Symbol in Form eines Hakenkreuzes, in die Motorhaube eines silberfarbenen Hyundai. Das Fahrzeug parkten am Straßenrand in der Straße, Im Flürchen in Trier-Pfalzel. Zeugen, welche Angaben zum Täter oder zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

