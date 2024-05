Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: 31-Jähriger verstirbt nach schwerem Unfall

Badbergen (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer gegen 05:45 Uhr den Vehser Damm in Richtung Badbergen. Nachdem der Mann aus Badbergen zuvor mehrere Fahrzeuge überholte, kollidierte er mit einem Reh, welches plötzlich über die Fahrbahn rannte. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der 31-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste folglich abgeschleppt werden. Die K132 wurde vorübergehend vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell