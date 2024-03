Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Minderjährige erneut aus Kinderheim verschwunden

Niederwörresbach/Idar-Oberstein/Kirn (ots)

Die drei 11-, 14- und 17jährigen Mädchen, die bereits am 19. März aus dem Kinderheim in Niederwörresbach abgängig waren (unsere Pressemitteilung https://s.rlp.de/fLZAN )und am gleichen Abend in Idar-Oberstein wieder aufgegriffen werden konnten, sind seit dem gestrigen 21. März, 10 Uhr, erneut vermisst.

Die Drei wurden zuletzt in Kirn gesehen, setzten sich aber von dort aus erneut mit unbekanntem Ziel ab. Die Minderjährigen dürften aus Abenteuerlust unterwegs sein.

Fotos der Vermissten finden Sie auf unserer Fahndungs-Homepage: https://s.rlp.de/zIlBJ

Zur Bekleidung liegen keine Hinweise vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas über den zwischenzeitlichen Aufenthaltsort oder den Verbleib der Minderjährigen wissen, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

