Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) Familienstreitigkeiten enden mit Körperverletzung (25.07.2024)

Deißlingen (ots)

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Famlien ist es am Donnerstagmittag gegen 11:30 Uhr in Deißlingen gekommen. Zunächst gerieten zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren in eine handfeste Streitigkeit. Als die 30-Jährige Mutter und der 37-Jährige Vater des anderen Kindes hinzukamen, entwickelte sich zwischen ihnen auch ein Streit. Dieser endete damit, dass der Mann auf die Frau einschlug. Sie konnte sich in ihr Auto retten und wegfahren. Die Polizei in Rottweil ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell