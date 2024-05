BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 42-Jährigen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Gestern Vormittag (30. April) überprüften Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte bereits nach diesem per Haftbefehl.

Gegen 10:45 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen. Währenddessen kontrollierten sie einen 42-Jährigen, welcher seinen vorläufigen Personalausweis aushändigte. Überprüfungen ergaben dann, dass die Staatsanwaltschaft Essen nach dem Deutschen fahnden ließ. Das Amtsgericht Essen verurteilte den Gesuchten im August 2019 rechtskräftig, wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung in drei Fällen, zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 15,- Euro. Zudem wurde die Entziehung der Fahrerlaubnis mit einer Sperrfrist von 12 Monaten angeordnet.

In der Vergangenheit hatte der Oberhausener nur einen geringen Teil der geforderten Gesamtsumme beglichen, so dass er nun noch einen Betrag in Höhe von 1.785 Euro aufbringen musste. Die Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest. Da er über dies Summe nicht verfügte, brachten die Beamten ihn für die nächsten 119 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

