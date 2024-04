Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Warum werde gerade ich kontrolliert?" - Bundespolizisten stellen Springmesser sicher

Gelsenkirchen - Bottrop (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (30. April) überprüften Bundespolizisten in einem Regionalexpress in Gelsenkirchen einen jungen Mann. Währenddessen erblickten die Einsatzkräfte ein goldfarbenes Messer.

Gegen Mitternacht bestreiften Bundespolizisten die RE2 von Gelsenkirchen in Richtung Essen. Kurz nach Abfahrt des Zuges kontrollierten die Beamten einen 21-Jährigen. Dieser entgegnete den Polizisten unmittelbar, warum er überprüft werden würde. Den Grund lieferten diese ihm unverzüglich, da sie in seiner geöffneten Umhängetasche ein goldfarbenes Messer herausblitzen sahen. Die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen würde, hatte sich demnach erübrigt. Das Springmesser wies eine Klingenlänge von über 8,5 cm auf. Dies ist ein Messer, dessen Klinge auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellt und hierdurch, oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung, festgestellt werden kann.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den jungen Bottroper ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell