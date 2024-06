POL-OE: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Attendorn (ots) - Die Türen von insgesamt vier Gaststätten und Einkaufsläden im Attendorner Innenstadtbereich haben unbekannte Täter in dem Zeitraum von Dienstag (11. Juni, 18 Uhr) bis Mittwoch (12. Juni, 10 Uhr) beschädigt. In einem Fall gelang es einem Täter, in die Räume einzudringen. In ein Eiscafé in der Kölner Straße gelangte ein unbekannter Täter zwischen 03:17 Uhr und 03:22 Uhr, indem er das Schloss der ...

