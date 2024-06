POL-OE: 50-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots) - Am Dienstag (11. Juni) sind in der Nacht zwischen 00:00 Uhr und 5 Uhr Unbekannte in eine Spielhalle in der Straße "Auf der Tränke" eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten sie über eine Hintertür in die Räume der Halle und gingen in den Thekenbereich. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke. Sie entwendeten Bargeld und verließen das Gebäude. Am darauffolgenden Morgen stellten Mitarbeiter den Diebstahl fest. An der Tür entstand ein ...

mehr