Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in das Stadtteilzentrum Jena

Jena (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag drangen unbekannte Diebe in eine Begegnungsstätte in der Werner-Seelenbinder-Straße in Jena ein. Die Langfinger durchwühlten die Räumlichkeiten und brachen mehrere Schränke gewaltsam auf. Im Anschluss fanden die Täter ihre Beute und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Durch die arglose Sachgewalt ist ein Schaden von ca. 200 EUR entstanden.

