Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falscher Polizeibeamter erbeutet 1200 Euro - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hattorf, Brandgehaege

17.08.2023, 23.10 Uhr

Am Donnerstagabend gelang es einem falschen Polizeibeamten auf einem Parkplatz in der Straße Brandgehaege im Wolfsburger Ortsteil Hattorf von einem 46 Jahre alten LKW-Fahrer 1200 Euro zu erlangen.

Am späten Donnerstagabend hielt sich der aus der Türkei kommende Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz vor einem großen Einkaufsmarkt in der Straße Brandgehaege auf, um seine Ruhezeiten einzuhalten, als eine ihm unbekannte männliche Person an seine Tür klopfte. Der Unbekannte wies sich mit einer Art Metallmarke aus und gab an, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der nicht deutsch sprechende 46-Jährige händigte dem falschen Polizisten seine Fahrzeugpapiere und seinen Führerschein aus. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Täter dabei einen mitgeführten Geldbetrag und erklärte dem LKW-Fahrer, dass er dieses Geld auf Echtheit überprüfen müsse. Der Fahrer händigte das Geld aus. Der Unbekannte nahm das Geld an sich und tat so als überprüfe er es. Unvermittelt lief der Täter zu einem auf ihn wartenden dunklen Peugeot zu und flüchtete mit einem unbekannten Beifahrer in Richtung Peter-Hurst-Straße.

Der Täter war etwa 1,75 groß und schlank. Er hatte kurze braune Haare, einen Drei-Tage-Bart und ein osteuropäisches Aussehen. Er trug eine dunkle Cargohose, dunkles T-Shirt sowie einen dunklen Mantel und Stiefel sowie ein Basecap.

Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet haben, Hinweise zu dem Täter geben können oder denen ein dunkler Peugeot im Tatzeitraum aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 3. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell