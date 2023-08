Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Polizei hofft auf Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

17.08.2023, 01.50 Uhr - 07.45 Uhr

Unbekannte sind zwischen Donnerstagmorgen 00.50 Uhr und 07.45 Uhr in eine Gaststätte in der Neumärker Straße eingebrochen. Die Täter öffneten mit brachialer Gewalt eine Nebentür und gelangten durch diese in den inneren Bereich der Gaststätte. Die Tür zu einem Büro wird ebenfalls mit zerstörerische Kraft geöffnet und in dem Büro befindliche Kellnerportemonnaies mit unbekanntem Geldbetrag entwendet. Anschließend flüchteten die Täter im Dunkel der Nacht. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Zuständig ist die Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell