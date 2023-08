POL-WOB: Strohballen geraten in Brand - Polizei ermittelt

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Von-Guericke-Straße 14.08.2023, 16.00 Uhr - 15.08.2023, 08.00 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Möbelgeschäft in der Von-Guericke-Straße eingebrochen. Ob und was sie dabei entwendet haben und wie hoch der damit angerichtete Gesamtschaden ist wird derzeit ermittelt. Die Polizei hat den Strafverfahren eingeleitet und hat derzeit folgenden Kenntnisstand: Die Täter ...

