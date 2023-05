POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Külsheim-Uissigheim: Brand an Traktoren

Sachschaden in Höhe von circa 240.000 Euro entstand in der Nacht auf Dienstag in der Pfarrer-Binz-Straße in Uissigheim. Gegen 3.20 Uhr meldeten Anwohner einen Fahrzeugbrand. Vor Ort wurde durch die eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr und Polizei festgestellt, dass zwei neuwertige Traktoren in Flammen standen. Durch den Brand wurde eine angrenzende Lagerhalle und die darauf angebrachten PV-Anlagen ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der Polizeiposten Külsheim ermittelt.

Bad Mergentheim: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 1 Uhr, in Bad Mergentheim. Sie fuhr gegen einen in der Marienburger Straße abgestellten BMW 418d und flüchtete anschließend. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim: Falsch überholt, Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Montagmorgen einen Unfall, da sie trotz Gegenverkehr auf der Kreisstraße 2877 ein verunfalltes Fahrzeug überholte. Zwischen der Abzweigung Stuppach und der Abzweigung Lustbronn stand gegen 5.35 Uhr ein durch einen Wildunfall beschädigtes Fahrzeug. Ein unbekannter PKW überholte diesen, obwohl ihm ein 65-Jähriger Sprinterfahrer entgegenkam. Der 65-Jährige wich nach rechts in den Graben aus, um einen Unfall zu meiden und kollidierte dabei mit einem Stationierungszeichen. Der andere PKW fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Montagabend an einem VW T-Roc auf dem Parkplatz eines Discounters in der Breslauer Straße in Wertheim. Der Unbekannte streifte zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr an dem PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

