POL-AC: Verkehrsunfall - Radfahrer schwerverletzt

Eschweiler (ots) - Am heutigen Vormittag sind zwei mobile Videobeobachtungsgeräte, die der Polizei Aachen vom LZPD NRW (Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste) zur Verfügung gestellt wurden, in Eschweiler installiert worden. Nachdem die beiden Geräte seit Karneval in der Aachener Pontstraße in Betrieb waren, wurden sie nun in Eschweiler im Bereich der Grabenstraße, Marienstraße und Englerthstraße aufgestellt. ...

