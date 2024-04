Polizei Aachen

POL-AC: Mobile Videobeobachtung in Eschweiler installiert

Eschweiler (ots)

Am heutigen Vormittag sind zwei mobile Videobeobachtungsgeräte, die der Polizei Aachen vom LZPD NRW (Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste) zur Verfügung gestellt wurden, in Eschweiler installiert worden.

Nachdem die beiden Geräte seit Karneval in der Aachener Pontstraße in Betrieb waren, wurden sie nun in Eschweiler im Bereich der Grabenstraße, Marienstraße und Englerthstraße aufgestellt.

Die möglichen Standorte in relevanten Räumen der StädteRegion Aachen werden durch die Polizei fortlaufend geprüft und bewertet. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Straftaten im Bereich der Stadt Eschweiler angestiegen. Um den steigenden Fallzahlen entgegen zu wirken und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, wird die Videobeobachtung nun in diesem Bereich eingesetzt. Einerseits ermöglicht die Videobeobachtung der Polizei ein schnelles Eingreifen bevor es zu Straftaten kommt, andererseits lassen sich vollendete Taten durch die Videoaufnahmen beweissicher verfolgen.

Im Rahmen der Fußballeuropameisterschaft in Deutschland werden alle mobilen Videobeobachtungsgeräte durch das LZPD zentral an den Spielortbehörden eingesetzt, sodass die Anlagen zunächst nur bis zum Beginn der UEFA EURO in Eschweiler eingesetzt werden können. Im Anschluss wird sich die Polizei Aachen wieder eine Ausgabe an die Polizei Aachen beantragen.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Videobeobachtung finden Sie unter: https://aachen.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-videobeobachtung . (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell